Американские регуляторы предупредили автопроизводителей, что те не должны злоупотреблять доступом к данным о водителяхБортовые системы автомобилей давно превратили машины в своего рода «смартфоны на колёсах», а потому вопросы приватности, специфичные для рынка мобильных устройств, планомерно возникли и при эксплуатации транспортных средств.
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