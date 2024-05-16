Американские регуляторы предупредили автопроизводителей, что те не должны злоупотреблять доступом к данным о водителяхБортовые системы автомобилей давно превратили машины в своего рода «смартфоны на колёсах», а потому вопросы приватности, специфичные для рынка мобильных устройств, планомерно возникли и при эксплуатации транспортных средств.