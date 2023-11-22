«Мослифт» проводит сертификацию лифта со скоростью 2,5 м/с

В АО «Мослифт» разработали лифт со скоростью 2,5 метра в секунду. Этот лифт спроектирован без машинного помещения — лебедка устанавливается в шахте, что позволяет застройщикам экономить за счет отсутствия машинного помещения.
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