Cocoa Futures ( CCK2022 ), H4 Potential for Bearish Continuation COCOA FUTURES (MAY 2022) ICEUS:CCK2022 Genesiv Title: Cocoa Futures ( CCK2022 ), H4 Potential for Bearish Continuation Type: Bearish Continuation Resistance: 2454 Pivot: 2597 Support: 2355 Preferred case: On the H4 chart, we have a bearish bias.