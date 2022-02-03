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Президент Казахстана Токаев назначил Пирматова председателем Нацбанка

Президент Казахстана Токаев назначил Пирматова председателем Нацбанка

АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Галимжана Пирматова председателем Национального банка республики, сообщила пресс-служба главы государства.

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