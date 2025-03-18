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Из-за аномальной погоды 20 марта в Подмосковье начнется пожароопасный сезон

Из-за аномальной погоды 20 марта в Подмосковье начнется пожароопасный сезон

Вводится запрет на жарку шашлыков на природе.В Московской области в этом году необычно рано начнется пожароопасный сезон.

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