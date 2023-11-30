Телеведущая Милана Тюльпанова устроила эффектную фотосессию в автосалоне

Бывшая жена Александра Кержакова похвасталась новой машиной. фото: Соцсети28 ноября 2023 года Милана поделилась с подписчиками новостью о том, что купила новый автомобиль Porsche Taycan лазурного цвета стоимостью более 10 миллионов рублей.
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