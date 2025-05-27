"Глупости на миллиард": Trump Media резко опровергла слухи о криптовалютном сборе средств

Компания Trump Media & Technology Group, управляющая соцсетью Truth Social, резко раскритиковала публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что фирма готовится привлечь $3 млрд для инвестиций в биткоин и другие криптовалюты.
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