Месть избирателям США: нефть сильно подорожала на фоне новых антироссийских санкций

Цены на нефть продолжили рост, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца, поскольку новая волна санкций США против российской энергетической отрасли грозит ограничить поставки на и без того напряженный мировой рынок.
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