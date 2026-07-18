Вода в Оке у центрального пляжа Орла не соответствует нормам

Купание на центральном пляже Орла снова под запретом: вода в Оке не соответствует санитарным нормам.Вода в Оке в районе центрального пляжа Орла, расположенного в черте городского парка, снова не прошла проверку качества.
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