Геймер попробовал воссоздать в Dragon's Dogma 2 Терминатора с внешностью Арнольда ШварценеггераГеймер с ником Spider1132 попробовал воссоздать в бесплатном редакторе Dragon’s Dogma 2 Терминатора (T-800) с внешностью Арнольда Шварценеггера (Arnold Schwarzenegger).
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