НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 693 подписчика

Человек с чумой гулял по Москве 3 дня — город спасла одна фраза врача

Человек с чумой гулял по Москве 3 дня — город спасла одна фраза врача

В декабре 1939 года в парикмахерской гостиницы «Националь» брили командировочного из Саратова. Это был Абрам Берлин, заместитель директора института «Микроб», где работали с живыми культурами чумы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым