У поездов до Онеги изменится расписание движения

Пригородный поезд Архангельск — Онега будет курсировать с изменениями в некоторые дни апреля.В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в расписание пригородного поезда Архангельск — Онега внесены изменения.
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