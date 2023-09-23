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Заурбек Сидаков: «Когда мы уже приехали на ЧМ, начались разговоры – то ли допускают, то ли нет. Выдохнули, когда состоялась предстартовая жеребьевка»

– После победы в финале вы шли по подтрибунному помещению и закричали: «Я мужчина! Я мужчина!» Почему именно эта фраза вырвалась? – Просто я боролся не только с соперниками, но и с самим собой.

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