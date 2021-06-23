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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе продолжает ухудшаться

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе продолжает ухудшаться

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 41, Юрга – 14, Новокузнецк – 13, Междуреченск – 10, Мыски – 10, Анжеро-Судженск – 8, Белово – 7, Осинники – 7, Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Кемеровский МО – 5, Юргинский МО – 5, Прокопьевск – 3, Киселевск – 2, .

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