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Фонд истории видеоигр упрекнул Nintendo в закрытии магазина для 3DS и Wii U

Фонд истории видеоигр упрекнул Nintendo в закрытии магазина для 3DS и Wii U

Закрытие японской компанией Nintendo своих онлайн-магазинов для устаревших игровых устройств 3DS и Wii U назвал «разрушительным» действием по отношению к видеоигровому наследию Фонд истории видеоигр, 18 февраля сообщает портал Nintendo Life.

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