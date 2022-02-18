Фонд истории видеоигр упрекнул Nintendo в закрытии магазина для 3DS и Wii U

Закрытие японской компанией Nintendo своих онлайн-магазинов для устаревших игровых устройств 3DS и Wii U назвал «разрушительным» действием по отношению к видеоигровому наследию Фонд истории видеоигр, 18 февраля сообщает портал Nintendo Life.
Закрытие японской компанией Nintendo своих онлайн-магазинов для устаревших игровых устройств 3DS и Wii U назвал «разрушительным» действием по отношению к видеоигровому наследию Фонд истории видеоигр, 18 февраля сообщает портал Nintendo Life.
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