Сергей Светлаков рассказал, как пережил трагедию в «Крокусе»

Шоумен и актер оказался среди посетителей мероприятия в зале, атакованном террористами.Сергей Светлаков, известный актер и шоумен, присутствовавший на мероприятии в подмосковном «Крокус Сити Холле», потрясен случившимся терактом.
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