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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беднар о том, что Маккиннон побил рекорд Сакика: «Феномен, не так ли? Но он в хорошей компании. У нашего босса была невероятная карьера»

28-летний нападающий набрал 122 (44+78) очка в 71 игре и установил новый рекорд «Колорадо» по очкам за одну регулярку.

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