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"Шойгу проиграл войну ФСБ" — Рассказываю все подробности отставки Шойгу, который ещё в МЧС создал коррумпированную сеть

"Шойгу проиграл войну ФСБ" — Рассказываю все подробности отставки Шойгу, который ещё в МЧС создал коррумпированную сеть

Сегодня 63K прочитали Внезапно, всего через двое суток после участия Сергея Шойгу в параде на Красной площади, его карьера в Минобороны приняла неожиданный поворот - его сместили.

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Комментарии
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АД
Александра Дан
Будем надеяться что Белоусов оправдает надежды простых россиян .
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15 час.
Сергей Федотов
&quot;...Впервые за историю на пост министра обороны вступит не военный, а экономист Андрей Белоусов...&quot;Автор в какой, извиняюсь уточнить стране живёт и про чьё министерство обороны пишет? Если про российское, то за почти 30 лет во всех Вооружённых Силах РФ не нашлось НИ ОДНОГО кадрового военного, способного и достойного занять пост министра обороны. Мебельщик на этой должности был, налоговик был, строитель был. Военного за 30 лет не было. Теперь вот бухгалтер...простите - экономист. Ну если воров и взяточников поснимать, это дело нужное, правильное.  Посадит и освободит место профессионалу. Опять же, если найдётся такой. А вот руководить Вооружёнными Силами человек, не отличающий магазина от обоймы, боевого устава от строевого вряд ли сможет
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6 час.

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