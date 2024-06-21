"Шойгу проиграл войну ФСБ" — Рассказываю все подробности отставки Шойгу, который ещё в МЧС создал коррумпированную сеть

Сергей Федотов

"...Впервые за историю на пост министра обороны вступит не военный, а экономист Андрей Белоусов..."Автор в какой, извиняюсь уточнить стране живёт и про чьё министерство обороны пишет? Если про российское, то за почти 30 лет во всех Вооружённых Силах РФ не нашлось НИ ОДНОГО кадрового военного, способного и достойного занять пост министра обороны. Мебельщик на этой должности был, налоговик был, строитель был. Военного за 30 лет не было. Теперь вот бухгалтер...простите - экономист. Ну если воров и взяточников поснимать, это дело нужное, правильное. Посадит и освободит место профессионалу. Опять же, если найдётся такой. А вот руководить Вооружёнными Силами человек, не отличающий магазина от обоймы, боевого устава от строевого вряд ли сможет