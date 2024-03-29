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Глава МОК заявил, что бойкота Олимпиады со стороны РФ и Украины не будет

Глава МОК заявил, что бойкота Олимпиады со стороны РФ и Украины не будет

Международному олимпийскому комитету (МОК) удалось избежать бойкота Олимпиады 2024 года в Париже со стороны России и Украины, сообщил на генассамблее Национальных олимпийских комитетов Океании на Фиджи глава МОК Томас Бах.

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