Глава МОК заявил, что бойкота Олимпиады со стороны РФ и Украины не будет

Международному олимпийскому комитету (МОК) удалось избежать бойкота Олимпиады 2024 года в Париже со стороны России и Украины, сообщил на генассамблее Национальных олимпийских комитетов Океании на Фиджи глава МОК Томас Бах.
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