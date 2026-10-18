В Холмогорском округе 17 и 18 октября пройдут экологические субботники в рамках проекта «Чистое Поморье»: волонтёры очистят экотропу «К Сийским озерам» на территории Сийского заказника и лесной участок у деревни Соснино, а собранное вторсырьё передадут на переработку.
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