В Холмогорском округе 17 и 18 октября пройдут экологические субботники в рамках проекта «Чистое Поморье»: волонтёры очистят экотропу «К Сийским озерам» на территории Сийского заказника и лесной участок у деревни Соснино, а собранное вторсырьё передадут на переработку.