Мозг не просто компьютер, а целая экосистема

Наш мозг – это не просто сложный компьютер, как считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что он больше похож на динамичную экосистему, где различные типы клеток взаимодействуют между собой, подобно разным видам в лесу.
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