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Пятый канал

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Противник несет потери: Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективную работу

Противник несет потери: Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективную работу

Освобождение Донецкой Народной Республики идет безостановочно. О боевой обстановке на допропольском направлении на прямую Верховному Главнокомандующему доложил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

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