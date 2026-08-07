Освобождение Донецкой Народной Республики идет безостановочно. О боевой обстановке на допропольском направлении на прямую Верховному Главнокомандующему доложил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
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