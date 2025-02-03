Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов

Правительство России добавило в список иностранные университеты, чьи дипломы не нужно подтверждать. В этом списке есть университеты из США, Австралии, Великобритании, Германии, Чехии, Египта и других стран.
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