Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов

Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов

Правительство России добавило в список иностранные университеты, чьи дипломы не нужно подтверждать. В этом списке есть университеты из США, Австралии, Великобритании, Германии, Чехии, Египта и других стран.

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