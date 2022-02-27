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Фонтанка
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Людмила Соболева
Ракицкий, а где ты был, когда бандеровцы убивали людей НА Украине втечение 8-ми лет? Только сейчас проснулся?
Защитник «Зенита»...
Леонид Попивняк
И что Иноагентов так удивляет?????.....в странах кормильцах как то по другому????)))))
В Петербурге на м...
Людмила Петрова
Ну совсем больной клоун..... 7 лет и больше изверги- фашисты бомбили Донбасс - больше 2,5 тысяч убили, больше 5 тыс...
Владимир Зеленски...
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