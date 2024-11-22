«Вытянула из мужа все, что можно, и выбросила его на улицу!» – ругает невестку свекровь— …А мне всю жизнь лучшая подруга сначала намекала, а потом и говорила прямо: надо работать, у женщины всегда должен быть свой доход, – рассказывает Людмила.