«Стычки постоянные»: почему Лена Катина недовольна подарками мужа

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов строят дом. В каком стиле будет новое жилье пары? И что помогает им не развестись в процессе ремонта? Почему артистка недовольна подарками супруга? Сколько денег она дает на карманные расходы старшему сыну? И собирается ли стать мамой в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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