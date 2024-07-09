«Стычки постоянные»: почему Лена Катина недовольна подарками мужа

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов строят дом. В каком стиле будет новое жилье пары? И что помогает им не развестись в процессе ремонта? Почему артистка недовольна подарками супруга? Сколько денег она дает на карманные расходы старшему сыну? И собирается ли стать мамой в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».