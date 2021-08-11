Супруга Мамонова открыла секрет нищеты в России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСупруга Мамонова открыла секрет нищеты в России Ингвар Коротков В принципе ничего нового она не сказала. Нищета в России - это когда не можешь содержать свою недвижимость.Вернуться к статье6812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРОМАН МолчановДа она ,в принципе" то -права !Ирина52НЕВЕРНО. На 13 тысяч и в хрущевке однушке не проживешь. И работать после 60 сил нет. А такую пенсию получают все или почти все,в том числе и те, кто честно платил налоги,работая на белой зарплате. На виллы толстосумов деньги есть, а на пенсии старикам - нет. ПОЗОР РОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ за такую "счастливую" старость!Тамара ФроловаВы такую пенсию получаете?Владимир КузнецовА Вы сомневаетесь что кто то получает такие пенсии? Получают и более меньшие. Я Отработал шофёром 36 лет и получаю 9737 рублей. Работал в сельской местности. Всю грязь собирали в весенне-осенний период. Летом пыль и жара. Зимой холод. Не разу не ремонтировал машину в тёплом гараже. Или на улице, или в гараже где холоднее чем на улице. Кроме болячек ничего не заработал.ВЗВячеслав ЗязевКто Вам мешал выйти замуж за Мамонова? продали бы унаследованное барахло, или хотя бы 3 мерседеса, и хватило бы!Ирина52Вы предпочитаете содержанок в законе? Сразу видно дитя дерьмократии...Тамара ФроловаИз какой местности Вы, что получаете минимальную пенсию?Александр ПоповУ супружницы моей такая же пенсия (образование). Да и у меня вряд ли будет больше. если доживу (здравохоронение).Владимир EвтушенкоА у вас, лакейки олигархов, какая пенсия?Владимир EвтушенкоТы злобное тупое ничтожество.и плюсуют тебе такие же ничтожества.Тамара Фролова15Тамара ФроловаИ еще подрабатываю.Владимир EвтушенкоЛжёте. Иначе бы вы не рвали горло за богачей, не вылизывали им очко.Тамара ФроловаВам виднееВладимир КузнецовТамбовщина.Владимир EвтушенкоУ меня пенсчия 16 тысяч, работаю, получаю 12 тысяч, но за богачей никогда не буду глотку рвать. Они презирают всех нас с высоты своего кошелька, вас, их защищающую, тоже.Я их презираю.ГусЕнаОна получает 21 000Тамара ФроловаА я никого не презираю. Не царское это дело.Владимир EвтушенкоКорону из таганка снимите.ГусЕнаНищеброд ЕбатушОнкО-лентяй и пьяницаЕвгений Евстифееввот врет ,так вретKonstantin ПетровО чем статья-то? Продать законно полученную недвижимость и на старости лет переехать в общагу, что бы радостно и безбедно прожить еще лет 5-7 на выручку от продажи? Это если никто не отнимет и не украдет. А так в Париже господа под мост спускались для ночевки в картонной коробке. Мои родители, бабушка с дедушкой такое светлое будущее строили? Мой дед за это вот воевал?ВЗВячеслав ЗязевПолучается дед воевал, а родители строили "светлое будущее, чтобы господа артисты стали "хозяевами жизни" и скулили за бедность по причине "невозможности содержать унаследованное богатство"? Парадокс, блин! От себя добавлю: В молодости столкнулся с артистической и музыкальной богемой, и с того времени отказался от музыкальной карьеры и никогда не называл себя интеллигентом, хотя имел достаточное и серьезное образование!ИИскандерЯ, возможно, что-то не понял. Если Вы когда-то "законно" купили лошадь, а сегодня не в состоянии её кормить, является ли это поводом требовать от государства вспомоществования в содержании той лошади?Konstantin ПетровЯ так же возможно не понял. Это на какие деньги живет Государство? Это некое волшебное образование, куда пустили пожить, покушать и поспать? Если я правильно помню, то Государство – это форма человеческого сообщества. Т.е сначала люди, а потом государство. Форму государства люди проживающие в нем могут избрать любую. И уж если установилось такое людоедское сообщество, значит люди либо больны, либо они людоеды, либо их облапошили. Никто в здравом уме не откроет в своем доме двери настежь, не отдаст еду соседу, отняв ее от своих детей, не запустит к себе в комнаты чужих людей, спрятавшись от них в туалете. Впрочем, вы, возможно, так и делаете вместе с лошадью.ИИскандерКостик, пустопорожняя заумная болтовня крайне редко бывает убедительной. Даже если в ней, болтовне, присутствуют высокие материи вроде "человеческого сообщества", "формы государства", проблем налогообложения и даже людоеды. Во всёх формах государства, хучь в монархии (Великобритания), хучь в республике (Франция), владелец замка/поместья, которое он не в состоянии содержать, эту собственность продаёт или сдаёт в аренду, а о своей скорбной нищете, людоедском произволе и "формах государственности" не скулит. И "никто в здравом уме" не подумает требовать от государства компенсаций на содержание своего барахла. Примеров - море, взять хоть тот же "Вишнёвый сад". Чтобы содержать трёх лошадей, я просто работаю. И ума не приложу, с чего бы это "человеческое сообщество" взяло на себя заботу о моих зверях.Леонид ПиганКонстантин,не ввязывайтесь в спор с этим безликим хамом-Вы для него всего лишь "Костик"...Советую следовать моему правилу-с безликими,безымянными и безмозглыми кремлеботами-никаких разговоров.Konstantin ПетровНе надо фамильярностей, я вас понял.НПНаталья ПавловаНу, может быть, и продаст, но только не раньше, чем через полгода после смерти мужа, когда вступит в права наследования. А вдруг ещё наследники объявятся? А пока, хочешь-не-хочешь, а оплачивать всё это надо.Дмитрий Соловьевафтор, российская "нищета" - это МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ, во-первых. во-вторых - растущие цены. и ПОШЕЛ НАХРЕН с такими идиотскими примерами, лукавая плятьВалентин ПоляковВсё верно схвачено, и только люмпены и маргиналы будут возражать, даже вспомнят дедов, воевавших когда-то! Дурень, твой дед воевал, чтобы ты жил! Просто жил! Поскольку в той войне вопрос стоя не о том, как жить, а о том, жить или не жить!Мухтар МуслиховНа 146млн граждан России, приходится более 3млрд кв.м. жилья в многоквартирных домах ( это более 40млн. обособленных квартир), а если учесть жилой фонд индивидуальной застройки. эти цифры утроятся. Вопросы на засыпку: - почему растут цены на жилье? - кому выгодно, чтобы граждане нуждались в жилье? - что должна делать власть чтобы снять эти вопросы?Владимир EвтушенкоА сколько из этих миллионов метров непригодны для жилья, слабо показать?Мухтар МуслиховК сожалению мой коммент модератор удалил. Поясняю - чтобы что то было пригодно для пользования, существуют такие мероприятия, как текущий и капитальный ремонты, реставрация и просто правильные эксплуатация и обслуживание. Моя позиция - не должно государство брать на себя все норы и берлоги тоже, а вот инфраструктуру и соцкультбыт общего пользования это святое.Владимир EвтушенкоНе спорю. Часто легче новое построить, чем латать старьёМухтар МуслиховЕсть такое, но я пытался натолкнуть на мысль, что у нас государство недорабатывает в учете и налогообложении жилой недвижимости - нужная четкая система учета и интегрирования жилья в зависимости от территории, благоустройства, возраста и еще + порядка 30 характеристик, а самое главное это прозрачность в арендных отношениях. Если бы кабы и дабы, стоимость жилья и аренды тоже, априори не росли бы, а обеспеченность населения выросла бы в разы. Задайтесь вопросом у кого по несколько квартир и поймете кому на "Руси жить хорошо".Konstantin ПетровСобака на цепи то же живет. Бомжи живут, рабы на кирпичных заводах живут. Даже такой как ты, кулацкий подпевала, живешь и врешь. Мой дед еще в гражданскую воевал, в Финскую и ВОВ. И не тебе рассказывать за что мальчишкой воевал мой дед, какую страну он строил и таких как ты, контру, к стенке ставил. Это я все написал для троцкиста Валентина Полякова. Обычно, к людям я обращаюсь но Вы, но тут не смог себя заставить, ибо ни малейшего уважения не испытываю.Н(Наталья Землянская (Королёва)Что вы все распалились?У "нищей"жены Мамонова дом 800 кв.м.и квартира за 20 млн. Хочешь жить в квартире-продай дом или сдавай в аренду-будут деньги рассчитаться с долгами,или продай свою квартиру за 20 млн. и купи себе за 10 млн. Зачем одной столько?-в гробу карманов нет.Konstantin ПетровЛично мне до жены Мамонова нет никакого дела. Я ее не знаю. Я догадываюсь, что это не она все нажила, а Петр заработал на свои гонорары. Я "распалился" не в защиту ее, конкретно, а народа своего вообще, которого как тлей доят, пасут, указывают как и где жить. Да еще и откровенно относятся как к насекомым.Дмитрий Соловьевавтор, приедь в глубинку, попробуй поработать и пожить. только потом рассуждай о секретах.Александр ЯпринцевСтатейка дрянь ! Писака, ты что вообще хотел сказать, о чём ??? Научись грамотно и доходчиво излагать свои мысли.ИИскандерШурик, ну кто ж виноват, что ты - тупой?ВЗВячеслав ЗязевПо-моему, все городят фигню! Особенно, в вопросе богатства и бедности! Никто же не анализирует природу конкретной бедности конкретно отдельного человечка, а также природу богатства отдельных людей. Все пользуются росказнями о "планке бедности и её процентном содержании" или любимым уродством вопроса: "Можно ли прожить на МРОТ?". А вот, например, в любимом Вами всеми цивилизованном мире, имущественное положение человечка определяется не только суммой пенсии и (или) зарплаты, а также оценочной стоимостью имущества, владеемого им (а это, и земля, и жилье, и нежилые постройки, оборудование, и всякий транспорт, а если есть, то и водный и воздушный.). Почему? А формула проста: Если ты даже безработный на пособии или нищий по текущим доходам, то с тебя всё равно никто не снимет и не снимает обязанность как собственника имущества содержать это своё имущество самостоятельно! И не важно, получено оно когда-то "поте лица своего" или унаследовано от умершего богатенького родственника. Если не можешь или нереально сдать имущество в аренду, то распорядись имуществом так, чтобы содержание имущества было тебе "по карману"! Продай часть или продай всё, в итоге будет спокойнее жить на доходы от частично проданного или от нового приобретения "по своему карману". Вот такая она..., европейская логика владения собственностью. И никто бы там не стал платить пособие по бедности, какой-нибудь мадемуазель Поргиной или миссис Мамоновой, увидев в госреестре "декларацию от имущественном положении гражданина страны в составе Евросоюза". Парадокс? Нет, жесткая правда. А у нас, либероидные правдоискатели, со всех сторон муслявят декларации об имуществе местных чиновников, кроя их матом и словами "справедливого гнева". И никто не спросит о подобном у бедных и несчастных наследников Мамонова, Караченцева, Магомаева, Кобзона, Пороховщикова, Зыкиной.... дальше сами продолжите! И картинка будет более чем странной! Вывод: "С кем сегодня боремся за правду, господа? А может правда лежит совершенно в другой плоскости?Дядя Саша PolichekЕсли я правильно понял, то у жены Мамонова (редкий козёл) осталось в наследство: "Три "мерседеса" 25 летней свежести да еще квартира в центре Москвы, которая тянет на 40 миллионов."(С) Так чего она ноет, если ещё к этому присовокупить котэдж с музыкальной студией в подвале... Пусть продаст, то что не нужно и - живёт себе припеваючи. Имхо.Алексей СмирновЭкий автор шельмец, сравнивает не сравнимое. Пенсионерку поставил в один ряд с мошенниками.Владимир EвтушенкоВ этом главная подлость автора.Вадим КузнецовСтатья откровенно манипулятивная. Итак: есть человек, который всю жизнь работал. И государство изымало у него часть дахода, в частности, на пенсию. Человек вышел на пенсию - ему щедро дают аж 177 инфляционных долларов. Да еще и смеют бубнить про "нахлебников на шее государства", а это, в сущности, не государственные деньги. Это его же деньи, которые у него то самое государство всю его жинь тащило, каждый месяц, в течение десятков лет. Ах, тебе не хватает суммы, на которую только хомячка и содержать? Тогда продавай ту собственость, которая у тебя почему-то есть. Мы, те, у кого-то почему-то оказались деньги (которых почему-то нет у тебя) купим твою собственность. Ах, ты вомущаешься ситуацией? Да как ты смеешь, мы столько для тебя сделали: цены задрали, коммуналку подняли и еще поднимем, пенсионный возраст увеличили! А тебе, неблагодарному, это не нравится? Да ты просо с жиру бесишься, как вон та владелица трех мерседесов! Мое мнение: автор редкий и наглый мерзавец.Sergiy CheКто "всю жисть работал"?? Петя Мамонов (который если и отчислял с заработка государству эт с пары киноролей, скорее всего ещё в советские времена)) или его жена, которая с 1982г. тяжко трудилась его "менеджером"??...))Вадим КузнецовОчень жаль, что Вы не прочли мой комментарий. Всю жизнь работала пенсионерка, о которой говорит автор статьи.Владимир EвтушенкоЭто дерьмо с пузом Хе только себя слышит.Sergiy CheА вы её хорошо знаете?? В курсе как и кем напряжённо работала та гражданка?? Платила ли она и правда всю жисть пенсионные отчисления?? Со всего своего заработка или только с того что по минимуму показывалось налоговой в "белой" зряплате остальное получая в конверте?? Откуда такие у вас понты и уверенность при криках о ней?? В богатейшей стране мира - США это обычное дело - пока человек молодой он платит почти всю жисть не только в пенсионные фонды (там пенсию от госорганов только на государство работающие пролучают - все остальные сами, сами)) но ещё и ипотеку за большой дом где живёт он с женой и его дети. Дети повзрослев разлетаются и начинают выплачивать в ипотеке за свои выбранные для жизни дома, а родители, которым большой дом становится не нужен, выжидают выгодное для продажи недвижимости время, продают большущий домино и купив се малую хибарку в тёплой Флориде (а то и благоустроенный трейлер)) на вырученную с продажи разницу прекрасно, не отказывая себе ни в чём, живут остатние годы - почему этой пенсионерке так "низзя" - потому что она живёт не в богатейшей в мире стране, а в РФ которая пережила 30 лет назад развал СССР (где сгорели накопления ПФ СССР), потом кризис и развал экономики 90х и ща с трудом держит приемлемый уровень жизни и пенсионерам (которые все рассчитывают ТОЛЬКО на гос. пенсии, хотя с первых дней правления Путина всем постоянно говорилось: граждане, старая система пенсий не тянет, переводите свои деньги в ПИФы как это делают в капстранах, занимайтесь софинансированием пенсий по гос. парограммам, делайте хоть что-нить, но всем было насрать - "государство само как-нить выкрутится" а когда оно выкрутилось не нравится и ноют!)), но наше государство сопротивляясь невиданным никогда ранее санкциям сильныйших экономических держав Европы и Северной Америки всё равно долхно откуда непонятно брать миллиарды на гигантские пенсии (которые никто не копил)), тогда как на "швободной дермократической Украине" их вообще уже не всем будут выплачивать??! - https://strana.ua/articles/analysis/301838-kak-tysjachi-ukraintsev-ostavjat-bez-pensij-uzhe-s-2021-hoda.html Вы как мужик хоть что то в жизни анализировать можете или только вечно ныть и хныкать как баба??....Vera De Muy CastellanosНаглость таких мерзавцев как "Мамоновы" не знают границ. А почему бы Мамоновой не продать всю свою недвижимость и спокойно жить в хрущёвке, глядишь и цены стали бы подъёмные для оплаты жилья многим гражданам, и не пришлось бы поднимать налоги для населения, чтоб эту недвижку свою содержать.вера курьянова (гончарова)Это не характерный пример, таких единицы. А нищих в стране- тьма, все пенсионеры и работающие за 30000р. в месяц, которые не позволяют себе ничего.Леонид ПиганСовершенно с Вами согласен-пример абсолютно не показателен,нищета наша в том,что кучка ворья беззастенчиво грабит все,что построили и отстояли наши отцы и деды.Это даже не совсем материальная нищета-это постоянная ненависть и злоба в народе.ГусЕнаПокажите хотя бы десяток нищихЖитель Земли МакаренковПричина нашей нищеты, то, что у нас не смертной казни за коррупцию.Konstantin ПетровА еще у нас бананы не растут и мы никак не сможем стать Великой Банановой РеспубликойГусЕнаА ты не воруйЖитель Земли МакаренковА ты только об этом и мечтаешь.Житель Земли МакаренковНе воровал, да и поздно начинать, на пенсии уже.Konstantin ПетровКому вы врете-то? Нет ни одного человека, кто бы не брал чужого, нет ни одного человека, кто бы никогда не врал. Впрочем Вы крот, житель земли, питаясь червями никогда чужую морковь не грызли?Житель Земли МакаренковДумаешь оскорбил, нет. Показал своё дремучее невежество! Гнилую сущность!Konstantin ПетровВовсе не хотел вас оскорблять. Вы сами жителем земли обозвались скрывая свое имя и лицо. На аватарке у вас какой-то сперматозоид. И вот с этим не джентельменским набором вы начали со мной фамильярничать, приписывать мне несуществующие мечты, проявляя свою невоспитанность, а теперь еще и хамите. Стыдитесь!Житель Земли МакаренковЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ! А не подземелья! А на аватарке моя самая первая фотка! Умный да поймёт…Konstantin ПетровА хамство, это радушие, фамильярность - это дружелюбие. Ну да, ну да. Черное это оттенок белого, зло это отрицательное добро, а смертность это пониженная рождаемость. Болтайте сколько хотите, а только себя вы уже показали во всей своей пенсионной красе. Ползайте и дальше с моим благословением по своей двумерной плоскостиГусЕнаА хотелось? :))ГусЕнаПервое фото-ЗАЧОТ!СВСергей ВолчковГлупости пишет автор. Наверное у него золотой унитаз. Нужно быть ближе к людям!Комментировать
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