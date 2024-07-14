Парень выгнал сестру с новым парнем с семейного пикника

Если бы мы составляли список вроде «10 вещей, которые вам не следует делать при первой встрече с семьей вашего нового партнера», в него обязательно вошел бы пункт «Прийти на семейное мероприятие, а затем критиковать обычаи семьи».
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