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Глава «Арт-тура» Арутюнов: отели Анапы не планируют снижать цены

Глава «Арт-тура» Арутюнов: отели Анапы не планируют снижать цены

Отели Анапы, несмотря на упавший спрос из-за загрязнения пляжей мазутом, не планируют снижать цены на свои услуги, потому что люди приезжают туда за другим видом отдыха, заявил генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

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