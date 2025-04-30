Врач Гандельман призвал утолять жажду в жару холодным кофе

С приходом жаркого сезона особо важно употреблять правильные напитки, которые помогут утолить жажду. Медики в очередном выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале объяснили, что лучше всего утоляет жажду.
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