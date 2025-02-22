 В Ростове-на-Дону пылает огромный склад с макулатурой

В Ростове-на-Дону пылает огромный склад с макулатуройСклад с макулатурой загорелся сегодня утром на площади 1500 квадратов в Ростове-на-Дону — дым виден со всех концов города На месте пожара на улице Доватора работает 13 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.