Почему США вынудили Израиль восстановить связь и Интернет в палестинском анклаве

Вид на сектор Газа с онлайн-камеры 30 октября пресс-секретарь американского Госдепа Миллер в рамках одной и той же пресс-конференции сделал два заявления, на первый взгляд, мало связанных, но на деле касающихся одной и той же проблемы.
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