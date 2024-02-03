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СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Вооружённые силы Украины 3 февраля подвергли Горловку обстрелу с применением кассетных снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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