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Царьград

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На Украине задержали 30 мошенников за вымогательство денег у казахстанцев

На Украине задержали 30 мошенников за вымогательство денег у казахстанцев

На Украине раскрыли группу мошенников из 30 человек, которые похищали деньги у жителей Казахстана.Правоохранители Украины, Казахстана и Чехии ликвидировали две транснациональные преступные группы мошенников.

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