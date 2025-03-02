Лунный модуль «Афина» прислал первые снимки из космоса

Посадочные опоры модуля «Афина» на фоне Земли / © Intuitive Machines Как сообщили в Intuitive Machines, «Афина» находится в рабочем состоянии и поддерживает стабильную связь с центром управления на Земле.
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