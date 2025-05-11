Покупки товаров на маркетплейсе обернулись для липчанки уголовным делом

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Чаплыгинского района. По данным следствия, женщина предлагала знакомым помощь в приобретении товаров на маркетплейсе по заниженным ценам, но вместо этого присваивала их деньги.