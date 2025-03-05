Почему секретарь Зеленского требует от России прекратить обстрелы, не предложив никаких конкретных шагов со стороны Украины? За что Украина должна отвечать, прежде чем требовать что-то от другой страны? Какой подход может привести к долгожданному миру в Украине? Секретарь Зеленского, как обычно, начал высказываться о том, что Россия должна сделать.