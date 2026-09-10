Александр Беглов поручил благоустроить сквер Анны Зеленовой в Павловске

В ходе личного приёма граждан в приёмной Президента России в СЗФО, который губернатор Александр Беглов провёл 9 сентября по поручению главы государства, к нему обратилась жительница Пушкинского района с просьбой благоустроить сквер Анны Зеленовой в Павловске.