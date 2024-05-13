Калужским чиновникам предстоит установить контакт с новым составом Правительства

Губернатор Калужской области поручил членам правительства и министрам региона установить контакт с новыми руководителями правительства и министерств РФ для достижениях планов и целей, которые поставил ПрезидентГубернатор Калужской области Владислав Шапша поручил членам регионального правительства и министрам установить контакт с новыми руководителями правительства и министерств РФ для достижениях планов и целей, которые поставил Президент.