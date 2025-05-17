Росзаповедцентр: птенец стерха из Ярославля переедет жить на Ямал

В питомнике Окского заповедника вылупился первый в 2025 году птенец краснокнижного стерха. Через год его и других подросших птенцов планируют выпустить в дикую природу на территории ЯНАО, сообщают в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды РФ.
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