Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Алтайском крае

Отдельная мониторинговая группа следит за сообщениями о выборах в социальных сетях Более 1600 общественных наблюдателей приступили к работе на избирательных участках Алтайского края 18 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Представители вла...
- ВС Роспотребнадзор к...
- Военный назвал ме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым