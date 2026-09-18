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Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Алтайском крае

Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Алтайском крае

Отдельная мониторинговая группа следит за сообщениями о выборах в социальных сетях Более 1600 общественных наблюдателей приступили к работе на избирательных участках Алтайского края 18 сентября.

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