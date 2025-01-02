СК: Четверых бойцов ВСУ обвиняют в терактах в Курской области

Они находятся в месте содержания военнопленных. Сотрудники СКР завершили расследование.СК России завершил расследование по делу о терактах в Курской области, организованных четырьмя военными 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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