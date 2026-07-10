Better Off? How Generational Progress Slowed In The US Bettering yourself financially or at least giving your children the opportunity for a more prosperous future has driven people to emigrate to the United States for generations.
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