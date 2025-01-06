📹⚡️Поражен пункт боевого управления 5Н63С с радаром подсвета и наведения 30Н6 ЗРК среднего радиуса действия С-300ПС ВСУ под Павлоградом.
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📹⚡️Поражен пункт боевого управления 5Н63С с радаром подсвета и наведения 30Н6 ЗРК среднего радиуса действия С-300ПС ВСУ под Павлоградом.