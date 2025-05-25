ТАСС: нацбат «Айдар» безуспешно штурмует позиции ВС РФ в Сумской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Националистический батальон «Айдар» (признан в РФ террористическим и запрещен) совершает попытки штурмовых действий в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области, однако его потери составляют 30-40 человек ежедневно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии