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Крымская газета

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«Продлёнка» вне закона: в ООН заявили о легитимности Зеленского

«Продлёнка» вне закона: в ООН заявили о легитимности Зеленского

Несмотря на то, что 20 мая у Владимира Зеленского официально истёк срок полномочий на посту президента Украины, он как ни в чём не бывало продолжает управлять государством (вернее, тем, что от него ещё остаётся).

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