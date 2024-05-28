Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    Ататюрк в Турции объявил что бы все прститутки ходили  в никабах и на следующий день все их сняли А ЭТО мусульманская...Ну вот и дождались!
  • Олег Самойлов
    Алексей! Глупости НЕ говори! "...среди его соседей по фронт у него потерь меньше всего было..." Солдаты знали, что "п..."Флаг ему в руки....
  • Александр _
    Вообще не вижу проблемы. Хотят независимости, вывести российские войска, перекрыть финансирование и вперед к независи...По поводу недруже...

Как запад Киеву помощь дал, или сказ о том, как ВовкуЗе в Тридевятом царстве пирожками кормили

Как запад Киеву помощь дал, или сказ о том, как ВовкуЗе в Тридевятом царстве пирожками кормили

Полгода глава киевского режима пытался выторговать у своих боссов из-за большой лужи и у его сателлитов хоть какую-нибудь подачку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх