Криптобункер и две майнинг-фермы спрятали в ауле

МВД РФ Подземный криптобункер с 25 майнинг-машинами обнаружили неподалеку от аула Эрсакон. Еще две фермы по выработке цифровой валюты выявили в районах Карачаево-Черкесской Республики, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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