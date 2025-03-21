Криптобункер и две майнинг-фермы спрятали в ауле

МВД РФ Подземный криптобункер с 25 майнинг-машинами обнаружили неподалеку от аула Эрсакон. Еще две фермы по выработке цифровой валюты выявили в районах Карачаево-Черкесской Республики, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.