Названы преимущества аэролодки Alligator

Аэролодка Alligator, которую начали применять Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции, позволит передвигаться по болотистой местности и между протоками, сообщил директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
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