"Новый год харам, Дед Мороз харам, Снегурочка шайтан" - это дети в Подмосковье так играют. Это Россия. Видео

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Avia.pro - СМИ Балашиха, Балашиха, ты наш будущий мегаполис многонационального мира! Как же прекрасно видеть, что даже дети уже получают необходимые уроки жизни, которые, судя по всему, включают в себя курс "Культурные ценности и их уничтожение 101".

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Комментарии
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Алекс Сэм
Притом всех не славян!
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23 час.
Владимир Тихомиров
В таком случае..ТВ,компьютер,мобильник,авто,пепси,бургер,кроссовки,бейсболка и т. д. и т.п.,все харам!
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20 час.
Михаил Воскресенский
Домой в кишлак, кизяками печки топить.
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19 час.

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